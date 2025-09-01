Patru eleve din Șimleu Silvaniei au reprezentat Sălajul la Concursul de Proiecte Antidrog „Împreună”

Concursul Național de Proiecte Antidrog „Împreună” a avut loc la Eforie Nord, în perioada 23-28 august și a reunit numeroși tineri din întreaga țară. Județul Sălaj a fost reprezentat de un echipaj al Colegiului Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, format din elevele Cavaler Jessica, Opriș Carina, Vereș Pop Amalia, Zah Alexandra, dar și de Pop Ramona, profesor consilier al liceului de la poalele Măgurii.

Concursul, organizat și desfășurat de Ministerul Educației și Cercetării, le-a oferit elevilor participanți o perspectivă interdisciplinară privind educația și alternativele sănătoase la consumul de droguri, prin intermediul a 12 ateliere: creativitate și îndemânare, antidrog, apicultură, artizanat, dezvoltare personală, educație non-formală, escape room, orientare sportivă și tir cu arcul, amprente, muzică și teatru.