Două loturi ale Autostrăzii Transilvania din Sălaj rămân fără bani

Finalizarea unei părți importante a Autostrăzii Transilvania nu este departe, precum speranțele șoferilor care așteaptă de ani de zile șoseaua de mare viteză. Totuși, lucrările pe ultimele două loturi, dintre Cluj și Sălaj, ar putea fi oprite.

Aflate într-un stadiu fizic avansat, ce ar fi permis inaugurarea în doar câteva luni, după cum promiteau multe declarații la nivel înalt, cele două tronsoane nu au mai fost trecute pe lista proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel, sectoarele Nădășelu-Zimbor și Zimbor–Poarta Sălajului ar putea fi oprite din lipsă de finanțare.

Cu toate acestea, muncitorii lucrează la foc automat pe șantier. Pe primul dintre acestea, stadiul lucrărilor este de aproximativ 90%, iar pe cel de-al doilea se ține aproape, ajungând la 87%.

Construcția celor două tronsoane are la o valoare de peste 1,7 miliarde de lei, iar într-un scenariu în care drumul de mare viteză nu ar mai beneficia de bani din PNRR, ar fi nevoie de găsirea unor altor surse de finanțare. Potrivit CNAIR, până în prezent nu au fost primite documente oficiale privind o nouă sursă de bani sau rezilierea contractelor prin PNRR.

În ceea ce privește lotul dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, care include și Tunelul Meseș, acesta se află în etapa de proiectare. Contractul are o valoare de peste 6,6 miliarde de lei și este cel mai scump tronson de șosea de mare viteză din România.

Imagine cu rol ilustrativ.