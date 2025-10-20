Tânăr fără permis, depistat drogat și în stare de ebrietate la volan

Un tânăr de 27 de ani din Someș-Odorhei, în stare de ebrietate și depistat pozitiv cu substanțe psihoactive la volan, a fost prins de polițiști în localitate. Duminică dimineața, oamenii legii au surprins și înregistrat cu aparatul radar un autoturism pe drumul județean 108A, în Someș-Odorhei, ce se deplasa cu o viteză de 83 km/h.

Aceștia l-au oprit pentru verificări, iar în urma controlului au descoperit că tânărul conducea, în ciuda faptului că permisul său de conducere este suspendat. Mai mult, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentrație de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Controalele nu s-au oprit aici. Polițiștii l-au testat și cu aparatul DrugTest, ce a indicat prezența unor substanțe psihoactive în organism. Tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, rezultatele fiind pozitive atât pentru alcool cât și pentru substanțe psihoactive.

Acesta a fost reținut duminică pentru 24 de ore de către polițiștii rutieri din Jibou și va fi prezentat magistraților pentru dispunerea altor măsuri preventive.