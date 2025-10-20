Nicio instituție publică din Sălaj nu se află pe „lista rușinii”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat lista rușinii a instituțiilor publice cu datorii la stat. Conform acestei liste, nicio instituție publică din județul nostru nu are datorii la stat, datorii istorice, mari. ANAF informează instituțiile și autoritățile publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații. La sfârșitul lunii august, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 lei. Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe. Scopul acestor notificări este informarea instituțiilor despre obligațiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată și prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii. Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic. ANAF subliniază că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate.

