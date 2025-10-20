În câteva zile, peste o mie de persoane au ajuns la Urgența Spitalului Județean din Zalău

Peste o mie de persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Zalău, în perioada 13 – 19 octombrie. Aproape 200 de pacienți au ajuns la medici cu plăgi, fracturi, traumatisme și diferite contuzii, iar aproape 150 cu gastrită, gastroduodenită și enterocolită, 84 cu hipertensiune arterială, iar 47 cu infecții respiratorii. Cinci dintre pacienți sunt victimele unor agresiuni, iar patru pacienți au fost mușcați de câini. Restul pacienților au fost diagnosticați cu apendicită, colică abdominală și cu alte afecțiuni care au impus intervenția medicilor în regim de urgență.

