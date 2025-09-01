Populația Sălajului scade și îmbătrânește tot mai mult

Sălajul, asemenea județelor din întreaga țară, se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește numărul tot mai scăzut al locuitorilor. Datele arată că natalitatea este mică, numărul sălăjenilor care își pierd viața este tot mai mare, iar populația îmbătrânește. Toate aceste discrepanțe scot în evidență fragilitatea tinerei generații care își duce traiul în orașele și satele sălăjene.

Puțini copii aduși pe lume

Datele oficiale arată că tot mai puțini copii sunt aduși pe lume. În luna iunie a acestui an s-au născut 185 de copii, înregistrându-se însă o ușoară creștere de aproape 19% față de luna mai. Cu toate acestea, spre deosebire de aceeași perioadă a anului trecut, numărul nou-născuților este mai mic, potrivit statisticilor. De la începutul anului și până în ultima zi a lunii iunie, 957 de copii au fost aduși pe lume în Sălaj. În raport cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul lor este mult mai mic, cu peste 8%, după cum arată statisticile.

Rata natalității înregistrată în luna iunie a fost de 9,4 născuți-vii la mia de locuitori, în timp ce anul trecut era de 8,5‰. De altfel, în intervalul primelor șase luni ale anului, rata a scăzut de la 8,8‰ în 2024 la 8,1‰ în 2025.

Mai multe decese decât nașteri

Cât despre decese, doar în luna iunie au decedat 216 sălăjeni, cu 4,9% mai mulți față de luna mai și cu 2,7% mai puțini în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. Discrepanța dintre numărul nou-născuților și cel al persoanelor care și-au pierdut viața este semnificativă, deoarece în primele șase luni ale acestui an au fost înregistrate 1.406 decese la nivelul județului. Mai mult, rata mortalității în a șasea lună a anului a fost de 10,9‰, în timp ce în luna anterioară aceasta era de 10,4‰ și de 11,2‰ în luna iunie a anului precedent.

Sporul natural rămâne, la rândul său, unul negativ. În luna iunie, numărul deceselor a fost cu 31 mai mare decât cel al nașterilor. De la începutul anului, deficitul înregistrat este de 449 de persoane, semnificativ mai mare în comparație cu cel din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Direcției Județene de Statistică.