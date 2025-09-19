La Bălan, caii lăsați nesupravegheați aduc amenzi

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat vineri o acțiune în comuna Bălan.
Scopul activităților l-a constituit responsabilizarea deținătorilor de animale cu privire la respectarea condițiilor minime de bunăstare pe care aceștia au obligația să le asigure, în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.
Astfel, polițiștii au urmărit verificarea modului în care sunt respectate obligațiile legale referitoare la:
• asigurarea unui adăpost corespunzător;
• asigurarea hranei și apei în cantități suficiente;
• oferirea posibilității de mișcare;
• acordarea îngrijirii și atenției necesare;
• asigurarea asistenței sanitare veterinare.
În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 20 de persoane, deținători de animale, și au fost verificate condițiile de bunăstare a peste 70 de animale. Ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 205/2004.
Astfel de acțiuni vor continua, scopul acestora fiind creșterea gradului de responsabilizare a deținătorilor de animale, pentru ca aceștia să conștientizeze obligațiile ce le revin în calitate de proprietari, conform regimului special stabilit prin lege.
M. S.