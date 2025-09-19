La Bălan, caii lăsați nesupravegheați aduc amenzi

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat vineri o acțiune în comuna Bălan.

Scopul activităților l-a constituit responsabilizarea deținătorilor de animale cu privire la respectarea condițiilor minime de bunăstare pe care aceștia au obligația să le asigure, în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Astfel, polițiștii au urmărit verificarea modului în care sunt respectate obligațiile legale referitoare la:

• asigurarea unui adăpost corespunzător;

• asigurarea hranei și apei în cantități suficiente;

• oferirea posibilității de mișcare;

• acordarea îngrijirii și atenției necesare;

• asigurarea asistenței sanitare veterinare.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 20 de persoane, deținători de animale, și au fost verificate condițiile de bunăstare a peste 70 de animale. Ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 205/2004.

Astfel de acțiuni vor continua, scopul acestora fiind creșterea gradului de responsabilizare a deținătorilor de animale, pentru ca aceștia să conștientizeze obligațiile ce le revin în calitate de proprietari, conform regimului special stabilit prin lege.

