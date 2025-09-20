Investiție europeană pentru siguranța traficului pe drumurile județene

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a semnat cu ADR Nord-Vest, în cadrul programului Regio Nord-Vest, contractul de finanțare europeană pentru cumpărarea de echipamente moderne, destinate creșterii siguranței circulației pe drumurile județene. În valoare de aproximativ 24 milioane de lei, proiectul prevede dotarea administrației județene cu 14 utilaje și echipamente performante și nepoluante, cu diverse accesorii, printre care: excavatoare multifuncționale electrice pe roți; măturătoare stradală compactă, cu plug de deszăpezire și sărăriță; încărcător telescopic electric; nacelă electrică; mașină electrică de marcaj rutier; mini încărcător electric multifuncțional frontal cu lamă de zăpadă, tocător de vegetație și perie măturătoare și utilaje multifuncționale pe biodiesel pentru spălarea străzilor, a indicatoarelor și a parapetelor, cosirea acostamentelor, deszăpezire și împrăștiere de material antiderapant. Prin această investiție, Consiliul Județean Sălaj face un pas important pentru asigurarea unui trafic sigur și eficient, protejarea mediului, reducerea costurilor de operare și întreținere, precum și și creșterea calității infrastructurii rutiere.

