Îndulcitor artificial de 200 de ori mai dulce decât zahărul, în beri fără alcool din România

Crăciunul și întreaga perioadă a sărbătorilor nu sunt doar despre preparatele bogate și goana după prăjituri, ci și o provocare în ceea ce privește alegerea unor sortimente potrivite de băuturi non-alcoolice pentru a cinsti alături de cei dragi, în special în rândul celor care nu consumă alcool. În timp ce unii optează pentru sucuri, siropuri sau apă, alții rămân fideli berii fără alcool, dovadă fiind chiar forfota sălăjenilor la raioanele dedicate din magazine.

Raportat la o mare parte dintre produsele de la raft, procentul berilor care conțin aditivi alimentari este în minoritate. Potrivit unui studiu realizat de InfoCons, la nivel național, aproximativ 46,7% dintre berile fără alcool conțin E-uri.

InfoCons a realizat un studiu pe baza etichetelor mai multor beri fără alcool disponibile pe piața din România, comercializate în ambalaje de tip sticlă. Numărul de aditivi alimentari (E-uri) identificați în cazul berilor fără alcool la sticlă variază între zero și cinci. Astfel, 14,29% dintre produse au în compoziție cinci E-uri, același procent fiind valabil și pentru cele care conțin patru aditivi. De altfel, 28,57% dintre produse au în compoziție trei E-uri, același procent fiind și în rândul berilor cu doi aditivi, în timp ce 14,29% dintre produse conțin un singur aditiv.

Potrivit studiului, 20% dintre produsele analizate la sticlă au în componență acid ascorbic -E300, un aditiv din categoria antioxidanților, regăsit în mod natural în majoritatea fructelor și legumelor și cunoscut sub denumirea de vitamina C. Deși este un component natural al alimentelor, acidul ascorbic are un rol esențial în buna desfășurare a proceselor biochimice din organismul uman, rol pe care aditivul E300 nu îl poate substitui complet.

De asemenea, 26,67% dintre berile analizate conțin acid citric-E330, un aditiv din categoria regulatorilor de aciditate, utilizat și ca aromatizant. Acesta potențează efectul antioxidanților și gelifianților și contribuie la formarea emulsiilor. În mod natural, acidul citric se regăsește în fiecare celulă vie. Pentru uz industrial, este obținut prin fermentarea melasei sau a zahărului în prezența mucegaiului Aspergillus niger. Se utilizează în cantitățile prevăzute de rețete în produse pe bază de fructe, legume, lapte, uleiuri și grăsimi, produse de panificație, patiserie și cofetărie, inclusiv în produse destinate sugarilor și copiilor mici sănătoși.

Totodată, 20% dintre produse au în componență glicozide derivate din steviol -E960a. Acestea sunt extrase din planta Stevia rebaudiana, originară din Paraguay, și reprezintă un îndulcitor natural, non-caloric. Ingredientul poate fi utilizat într-o gamă largă de produse alimentare, precum lactate, produse de patiserie, gustări și deserturi. Uniunea Europeană a autorizat utilizarea E960 începând cu anul 2012, acesta fiind considerat un aditiv inofensiv conform Codex Alimentarius.

Alte 13,33% dintre produsele studiate conțin gumă din semințe de carruba (roșcove)- E410, un aditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent de îngroșare și de aglomerare. Este un produs natural, obținut din arborele de roșcov.

În ceva mai mică măsură este folosit și acesulfam K (E950), regăsit în compoziția a 6,67% dintre produsele analizate. Acesta este un îndulcitor artificial de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zahărul. Mai mult, este stabil la temperaturi înalte și în medii acide, nu conține calorii și, deși nu este un glucid, poate declanșa o stimulare bruscă a activității pancreasului.