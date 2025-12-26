Autostrada Transilvania avansează: marcaje trasate și parapete instalate între Zimbor și Poarta Sălajului

Sărbătorile sunt despre daruri, iar vești bune vin de pe șantierul Autostrăzii Transilvania, dintre Cluj și Sălaj. Tronsonul dintre Nădășelu și Poarta Sălajului se apropie cu pași repezi de finalizare, iar din 2026, șoferii vor circula pe cei 42 de kilometri ai autostrăzii, potrivit declarațiilor sălăjeanului Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Constructorul român, care lucrează pe aproximativ 37 de kilometri ai viitoarei șosele de mare viteză, a ajuns la un stadiu de execuție de circa 90%. Podurile, zidurile de sprijin, terasamentele și asfaltările sunt aproape finalizate, iar pe sectorul Zimbor-Poarta Sălajului au fost trasate marcajele și instalate parapetele.

Până la începutul primăverii vor fi gata și nodurile rutiere Zimbor și Poarta Sălajului, esențiale pentru deschiderea circulației.

Mai mult, constructorul turc care lucrează pe restul tronsonului se ocupă în principal de cele două viaducte mari, cu lungimi de 1,2 și 2 kilometri, cel din urmă fiind cel mai lung viaduct de autostradă din România.

Aceste lucrări au fost necesare din cauza alunecărilor de teren și a modificării traseului față de contractul inițial. Deși șantierul a început în urmă cu doar șase luni, progresul este semnificativ, de aproximativ 45%, după cum transmite Cosma.

Majoritatea picioarelor viaductelor sunt deja realizate, iar 80 de grinzi de beton au fost montate: „Viaductul de 1,2 kilometri va fi unul spectaculos, partea centrală peste cimitirul din Nădășelu urmând să fie construită prin soluția tehnică în consolă, balanced cantilever”, a transmis sălăjeanul.

În toamna anului viitor, acest sector de autostradă va fi inaugurat, iar legătura rutieră dintre Zalău și Cluj va deveni mult mai rapidă și mai sigură.

Foto: Cristian Marius-Man/Captură video