Șapte cățeluși abandonați la o ghenă au fost salvați

Șapte pui de câine au fost salvați de la o ghenă din orașul Șimleu Silvaniei, după ce au fost abandonați într-o pungă la un punct de colectare a deșeurilor menajere de pe strada Mihail Kogălniceanu, la începutul săptămânii trecute.

Autoritățile au demarat verificări, la care au participat și agenți ai Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Ulterior, persoana care a abandonat animalele a fost identificată.

Potrivit reprezentanților Primăriei Șimleu Silvaniei, este vorba despre un cetățean din localitatea învecinată Bădăcin, care a fost sancționat conform prevederilor legale în vigoare.

„Reamintim cetățenilor că abandonul și maltratarea animalelor se pedepsesc sever, iar lăsarea câinilor nesupravegheați constituie contravenție, sancționată cu amenzi substanțiale”, au transmis autoritățile locale.