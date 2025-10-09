Încep lucrările la noua piață din Dumbrava Nord

Primăria Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare nr. 365/30.09.2025 pentru proiectul „Modernizare piața agroalimentară Dumbrava Nord din municipiul Zalău”. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord Vest 2021-2027, iar Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord Vest 2021 – 2027 este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Durata implementării proiectului este de 28 luni de la semnarea contractului de finanțare, termenul de finalizare fiind 29.01.2028. Perioada de execuție a lucrărilor este de 24 luni. Valoarea totală a proiectului este de 10.590.259,74 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 7.626.542,01 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 1.345.860,36 lei, iar contribuția locală este de 1.617.857,37 lei (cheltuieli neeligibile).

Obiectivul proiectului este promovarea dezvoltării durabile și integrate a municipiului Zalău prin construirea și dotarea unei pieţe agroalimentare moderne și multifuncționale.

Prin proiect se propune realizarea unei construcții, cu regim de înălțime P+Ep (Parter+Etaj parțial), cu destinația de piața agroalimentară. Aceasta va fi prevazută cu spații cu funcții administrative și spații de vânzare produse agricole, carne şi produse din carne, lapte şi produse lactate, spații de depozitare, cafenea – fast food, spaţiu de joacă pentru copii/evenimente pentru copii preșcolari, grupuri sanitare, birouri administrative.

Clădirea va fi prevăzută cu instalație de paratrăsnet, sistem de panouri fotovoltaice, sistem de supraveghere video, instalație de detecție semnalizare și alarmare la incendiu, sistem de detecție și semnalizare antiefracție. Va fi echipată cu instalații electrice de iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare și marcarea hidranților interiori.

Platforma terenului studiat se va amenaja cu pavaj rezistent la uzură și intemperii. De asemenea, se vor amenaja spații verzi unde se vor planta arbori și arbuști decorativi și flori adaptate climei, care vor înfrumuseța imaginea exterioară.

M. S.