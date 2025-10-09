În Sălaj, șicanări în trafic. Unul dintre șoferi avea armă de foc

Caz mai puțin întâlnit pe drumurile sălăjene, din fericire. În dimineața zilei de miercuri, 8 octombrie, polițiștii din Șimleu Silvaniei au fost anunțați, prin apelul unic de urgență 112, de către doi bărbați, cu privire la faptul că, în urma unei șicanări în trafic, ar fi fost amenințați. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că în Vârșolț ar fi avut loc o șicanare în trafic, între doi conducători auto, respectiv un bărbat în vârstă de 44 de ani, din orașul Huedin, și un bărbat în vârstă de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Ajunși în orașul Șimleu Silvaniei, la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu și Horea, pasagerul dreapta-față al autoturismului condus de bărbatul în vârstă de 41 de ani, respectiv un bărbat în vârstă de 44 de ani, din comuna clujeană Apahida, ar fi coborât din autoturism și s-ar fi îndreptat către cealaltă mașină pentru a cere explicații cu privire la cele întâmplate. Conform comunicatului de presă al IPJ Sălaj, fără a coborî din mașină, conducătorul auto ar fi prezentat o armă de tip pistol, solicitându-i bărbatului să se îndepărteze de autoturism. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că arma este deținută legal, în scop de autoapărare, de către bărbatul în vârstă de 44 de ani. Totodată, în urma cercetărilor, s-a constatat că persoanei în cauză nu i-a fost creată o stare de temere, nefiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de amenințare. De asemenea, persoanele implicate au declarat ca nu depun plângere pentru aceasta faptă. Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt, urmând a fi dispuse măsuri contravenționale, în cazul în care se confirmă abaterile de la regimul rutier.

