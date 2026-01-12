# No, o trecut sărbătorile și în Sălaj. Baiul îi că an de an, unii nu mai așteaptă semnalul și se înghesuie să își plătească impozitele de zici că vine potopul și nu îi poate duce corabia salvatoare dacă nu au dările plătite. Heaba le-or zâs că le pot plăti cu reducere până în martie și că nu le pot achita decât de la mijlocul lui inuarie. Nu, aceștia au venit din primele zile ale anului la primării. De se putea, poate stăteau din noaptea de Anul Nou să aștepte la rând. La mulți ani, plătitorilor precoce de impozite!

# De sărbători, rețelele de socializare s-au umplut cu povești generate de intelighența artificială, povești de viață, siropoase, de alea care îți face lacrima să curgă pă obraz. No, până și câțiva dascăli loco au distribuit în draci astfel de povești false. Oameni buni, vă treziți sau vreți să rămâneți într-o lume imaginară? Cum vreți voi să fie pruncii buni, dacă cei care îi pregătesc cad în plasa falsității?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu