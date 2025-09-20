Hidroelectrica lansează formularul unic de contact pentru clienţi

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din ţara noastră şi unul dintre principalii furnizori de pe piaţa concurenţială, a lansat o nouă facilitate digitală pentru clienţi – formularul unic de contact, potrivit unui comunicat al companiei.

Noul instrument permite transmiterea de sesizări, cereri de contractare, modificări contractuale şi alte solicitări într-o formă centralizată, uşor de utilizat şi accesibilă online, eliminând necesitatea deplasării la ghişeu. Clienţii primesc confirmare automată prin e-mail şi pot urmări mai simplu soluţionarea cererilor, termenul maxim fiind de 20 de zile lucrătoare, conform cadrului legal.

„Formularul unic a fost creat având în prim-plan nevoile clienţilor noştri. Prin această platformă, clienţii câştigă timp, transparenţă şi siguranţa că cererile lor sunt gestionate eficient”, a declarat Marian Fetiţa, CFO-ul Hidroelectrica. La rândul său, Karoly Borbely, CEO-ul companiei, a subliniat că lansarea se înscrie în strategia de digitalizare şi de consolidare a încrederii în relaţia cu clienţii.

Prin această iniţiativă, Hidroelectrica îşi reafirmă angajamentul de a moderniza procesele interne şi de a oferi servicii la standarde ridicate, menţionează compania.

