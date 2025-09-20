Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din ţara noastră şi unul dintre principalii furnizori de pe piaţa concurenţială, a lansat o nouă facilitate digitală pentru clienţi – formularul unic de contact, potrivit unui comunicat al companiei.
Noul instrument permite transmiterea de sesizări, cereri de contractare, modificări contractuale şi alte solicitări într-o formă centralizată, uşor de utilizat şi accesibilă online, eliminând necesitatea deplasării la ghişeu. Clienţii primesc confirmare automată prin e-mail şi pot urmări mai simplu soluţionarea cererilor, termenul maxim fiind de 20 de zile lucrătoare, conform cadrului legal.
„Formularul unic a fost creat având în prim-plan nevoile clienţilor noştri. Prin această platformă, clienţii câştigă timp, transparenţă şi siguranţa că cererile lor sunt gestionate eficient”, a declarat Marian Fetiţa, CFO-ul Hidroelectrica. La rândul său, Karoly Borbely, CEO-ul companiei, a subliniat că lansarea se înscrie în strategia de digitalizare şi de consolidare a încrederii în relaţia cu clienţii.
Prin această iniţiativă, Hidroelectrica îşi reafirmă angajamentul de a moderniza procesele interne şi de a oferi servicii la standarde ridicate, menţionează compania.
Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro
One Thought to “Hidroelectrica lansează formularul unic de contact pentru clienţi”
ANRE și ANPC ar trebui sa verifice Electrica cum au facturat în perioada de compensare, Sunt multe suspiciuni de frauda.