Întâlnirea Tinerilor Ortodocși

Sute de tineri din Episcopia Sălajului au participat, sâmbătă, la o nouă ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși care s-a desfășurat în Jibou. Prin rugăciune, dialog și prietenie aceștia au avut prilejul de a experimenta frumusețea comuniunii și de a trăi bucuria tinereții în Hristos.

După ce au participat la o serie de activități și jocuri interactive, organizate în Grădina Botanică „Vasile Fati” din oraș, tinerii au pornit în procesiune spre Sala Sporturilor, însoțiți de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.

M. S.