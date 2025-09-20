Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat deschiderea sesiunii de înscriere pentru Programul Rabla Auto 2025, dedicat persoanelor fizice, începând cu 30 septembrie, ora 10:00. Înscrierile se vor încheia pe 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau mai devreme dacă bugetul alocat va fi epuizat.

Pentru această ediţie, bugetul total este de 200 milioane lei, dintre care 80 milioane sunt destinate achiziţiei de autovehicule noi cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC), motociclete sau vehicule hibride, iar 120 milioane merg către autovehicule plug-in hibrid, electrice, cu pilă de combustie pe hidrogen ori motociclete electrice.

Valoarea tichetelor variază în funcţie de tipul autovehiculului: 18.500 lei pentru vehicule electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen, 15.000 lei pentru plug-in hibride şi motociclete electrice, 12.000 lei pentru hibride şi 10.000 lei pentru maşinile cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, ori pentru motociclete.

„Chiar şi într-un context bugetar mai restrâns, angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat”, a declarat Florin Bănică, preşedintele AFM.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro