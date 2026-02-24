Fostul judecător Cristi Danileț, în mijlocul elevilor șimleuani

Da, fostul judecător Cristi Danileț a fost prezent luni, 23 februarie, în Șimleu Silvaniei, la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”. Cristi s-a întâlnit cu zeci de liceeni cărora le-a vorbit despre elementele esențiale ale educației juridice. „Elevii de aici participă la proiectul regional interdisciplinar Express your rights! Exprime tes droits! Ediția din acest an are ca temă Dreptul la educație. Unii elevi mă știau din anii trecuți și au cerut să vin de la Oradea pentru a ține o oră pe acest subiect. Profesoara Crăciun Claudia a luat legătura cu mine, așa azi am discutat despre: educația formală, non-formală și informală; educația din familie și de la școală și educația ca drept și ca obligație. 70 de elevi din clasele IX-XII au participat. Unii vor da la Drept”, a declarat fostul magistrat.

