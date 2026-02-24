Când informația deranjează

Observ că presa este văzută, de mulți demnitari, ca un instrument de „manipulare” sau ca o mașinărie de partid atunci când reflectă nereguli sau informații care creează neplăceri. Să nu uităm că fundamentul unui stat cu adevărat democratic, mai ales acum, când e la modă să punem la îndoială democrația statului român, este presa, în calitatea sa de putere în stat, ceea ce implică, desigur, și libertatea de exprimare.

Unii ajung să politizeze orice, alții profită pentru a crea discursuri doar de dragul atenției, dar nu își văd propria ogradă, mai ales atunci când nu au absolut nicio tangență cu domeniul. Comunicarea în masă e bună doar când sunt aduse ode, nu?

Presa funcționează, și ar trebui să funcționeze, ca un sistem de furnizare a informațiilor într-un mod obiectiv și echidistant. Faptul că unii aleg să o pună la îndoială doar pentru că se simt deranjați denotă, fără îndoială, că există lucruri care nu ar trebui scoase la iveală.

Nu totul se rezumă la PSD și PNL. Nu totul se rezumă la curentele naționaliste sau la alte etichete politice.

Presa aduce informație. Dacă deranjează, este semn că își face treaba. Iar presa ar funcționa și mai bine dacă cei aleși ar decide să comunice atunci când sunt solicitați. Repetatele apeluri demonstrează, în cele mai multe dintre cazuri, o presă făcută ca la carte, așa cum scrie în manualele de jurnalism.

Da, în presă există și erori, fie ele de exprimare sau de altă natură. Însă ar fi interesant ca vocile critice, în special din rândul celor aleși, să evite să pună la îndoială domenii în care nu profesează. Și așa, în politică, pare că nu se mișcă mare lucru.