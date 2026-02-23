Bătut în parcare (VIDEO)

La data de 20 februarie, în jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost sesizați de către un bărbat de 24 de ani, din municipiul Zalău, cu privire la faptul că în timp ce se afla lângă parcarea unui supermarket, pe fondul unui conflict spontan avut cu un tânăr de 22 de ani și un tânăr de 21 de ani, ambii din orașul Jibou, precum și cu o tânără de 15 ani, din municipiul Zalău, ar fi fost bătut de către aceștia, furându-i-se telefonul și o boxă portabilă. Polițiștii au recuperat telefonul mobil și suma de 500 de lei, acestea fiind restituite tânărului.

Ulterior, cei trei tineri au fost prezentați magistraților din cadrul Judecătoriei Zalău, față de doi dintre aceștia fiind luată măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

În continuarea cercetărilor, în cursul zilei de luni, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Zalău au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 28 ani, din municipiul Zalău, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de influențarea declarațiilor și amenințare. Din cercetări a reieșit că la data de 21 februarie, acesta ar fi luat legătura cu persoana vătămată, prin apel audio-video, amenințându-l cu acte de violență, cu scopul de a o determina să își modifice declarația dată în fața organelor de cercetare penală, în vederea creării unei situații favorabile fratelui său, aflat în stare de arest.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii altor măsuri preventive. Față de acesta, cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de influențarea declarațiilor și amenințare.

M. S.