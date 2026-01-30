Un nou cabinet stomatologic pentru elevii și preșcolarii din Zalău. Serviciile sunt gratuite

Primăria Zalău, prin Direcția de Asistență Socială, oferă preșcolarilor și elevilor din municipiu oportunitatea de a beneficia de servicii stomatologice gratuite, în cadrul unui nou cabinet stomatologic înființat la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din oraș. Acest cabinet se alătură celor două deja existente la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” și la Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu”. Programul de funcționare este de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 – 14:30, iar pentru a beneficia de servicii stomatologice, elevii trebuie să se adreseze cadrelor medicale din cadrul cabinetelor.

În cadrul celor trei cabinete, toți preșcolarii și elevii înscriși la grădinițele și școlile din Zalău beneficiază gratuit de consultații stomatologice, tratamente dentare și radiografii dentare decontate.