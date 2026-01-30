# Plin e mall-ul zălăuan de clienți, de la magazine de bijuterii, parfumuri, cosmetice, mai orice de altfel. Însă ce am remarcat cu stupoare e că la librărie e mai goluț… Nu ne mai place să citim și să răsfoim, suntem adaptați să consumăm opinii anonime de pe prea sfântul „fiesbuc” și să ne doară degetele de la atâta TikTok.

# Trec și eu prin Zalău, pe o stradă mai de la marginea orașului, și zăresc din întâmplare o cârciumă, simpatică așa ca aspect, dar plină de miros de alcool din acela tare și tăios. Nu era trecut de 9.30 dimineața și aveam nevoie de o apă minerală. Intru, stupefiat de câți clienți își încep ziua cu sticla de bere rece, în plină săptămână, de parcă ar fi toți liberi sau în zile de sărbătoare. Nici nu mai spun că am fost întâmpinat de unii dintre aceștia cu dezgust, mai ales că am servit prea prețioasa apă.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu