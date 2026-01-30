Biblioteca Județeană Sălaj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj, lansează ediția a IV-a a campaniei „Zalăul citește!”, cea mai amplă inițiativă locală de promovare a lecturii în rândul copiilor, tinerilor și adulților. Pe tot parcursul lunii februarie, atât în Zalău, cât și în bibliotecile publice din județ, lectura va aduce împreună generații și comunități, prin activități care încurajează dialogul, descoperirea și bucuria de a citi. Programul cuprinde sesiuni de lectură, ateliere creative, întâlniri tematice și momente speciale dedicate cititorilor de toate vârstele. Pentru programări:
Secția Tineret și adulți – 0260 899 022
Secția Copii – 0260 897 081
Filiala Scala – 0783 030 057
One Thought to "Începe campania „Zalăul citește""
