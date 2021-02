Cum pui bazele unei mici ferme de păsări

Una dintre cele mai interesante afaceri la care te poti gandi in prezent este ferma de pasari. Mai exact, de gaini. Nepretentioase, furnizeaza oua si carne, ambele foarte cautate pe piata, si au o productivitate mare.

Pasi legali

Pentru a putea functiona ai nevoie de o forma de organizare legala. Poti infiinta o noua firma sau poti folosi o firma deja existenta, dar trebuie sa obtii avizele necesare functionarii: autorizatie sanitar-veterinara, aviz de mediu, autorizatie PSI, autorizatie de functionare de la Protectia Muncii, aviz de functionare de la Primarie si contract de furnizare servicii de salubritate.

Pentru a putea obtine toate aceste avize trebuie sa tii cont de amplasarea fermei: o ferma cu pana la 100 de capete trebuie sa fie la minim 50 m de comunitatile locuite, iar pentru fermele de pana la 5000 capete distanta trebuie sa fie de 1000 m.

Stabileste ce fel de ferma doresti

Ai de gand sa infiintezi o ferma agricola traditionala sau te orientezi catre varianta de productie ecologica? Evident, conditiile de functionare si avizare sunt diferite pentru cele doua variante. E bine sa iei in calcul diverse aspecte, precum costurile de productie, costurile de desfacere sau piata de desfacere. Ce iti putem spune noi este ca cererea pentru produse ecologice este in crestere si ca oferta este cel putin limitata.

Construieste adapostul in functie de efectiv

Daca ai in vedere o ferma ecologica, normele in vigoare recomanda un maxim de 230 gaini ouatoare pe hectar; daca e vorba despre pui pentru carne, efectivul este de 580 pasari pe hectar.

Tot in ferma ecologica, pasarile au nevoie si de spatiu exterior inierbat. Astfel, pentru puii de carne, gainile ouatoare si bibilici e nevoie de 4 mp / pasare; pentru rate ai nevoie de minim 4.5 mp / pasare; pentru curci trebuie 10 mp / pasare, iar pentru gaste chiar mai mult: 15 mp / pasare.

Pentru adapostul interior se admit 6 gaini ouatoare pe metru patrat,cu minim 18 cmc loc de cocotat / pasare si maxim 8 gaini ouatoare pe cuibar. Pentru pasarile de carne, adapostul interior trebuie sa adaposteasca cel mult 10 pasari/mp, cu maxim 21 kg greutate vie / mp si minim 20 cmcm loc de cocotat.

La polul opus se afla fermele de gaini ouatoare tinute in baterii; o baterie de 200 x 75 x 21.5 cm, impartita pe 3 niveluri, poate adaposti 50 – 60 pasari. Desigur, nu este deloc etic sa apelezi la acest mod de crestere; tinand cont de faptul ca ambalajul oualor trebuie sa specifice provenienta acestora, e bine sa stii ca si pretul acestor oua este cel mai mic de pe piata de pe profil, si tot mai multi cumparatori incep sa le ocoleasca.

Atentie la temperatura si umezeala

Temperatura si umezeala din adapostul pasarilor sunt cei doi parametri cu cea mai puternica influenta asupra sanatatii si productivitatii. Gainile sunt printre cele mai rezistente pasari de ferma, dar este totusi important ca temperatura din adapost sa fie mentinuta intre 15 si 25 de grade Celsius, indiferent de anotimp. Exista diverse sisteme de incalzire si ventilatie la care poti apela pentru ca mediul de viata sa fie optim.

Echiparea adaposturilor

Chiar daca aceasta parte de investitie nu este una semnificativa, ea trebuie luata in calcul: in adapost, atat la interior cat si la exterior, trebuie montate sisteme de hranire si adapare. Exista mai multe modele de hranitoare pasari care difera in functie de specie, dupa cum exista si mai multe modele de adapatoare. In functie de efectivul pe care il ai in vedere, dar si de capacitatea acestora, trebuie sa calculezi numarul de bucati neceare.

De aemenea, in adapostul pasarilor trebuie sa existe si cuibare pentru ouat.

Valorificarea gainilor in fermele clasice

In fermele in sistem traditional de crestere, valorificarea incepe la varsta de 18 saptamani, cand pasarile incep sa se oua. Media este de 25 – 27 oua pentru fiecare gaina pe luna. Ciclul de productie este de un an, dupa care productia de oua scade, iar pentru randament maxim se recomanda inlocuirea pasarilor cu tineret. Este momentul in care poti valorifica si carnea.

Dejectiile pasarilor pot fi si ele valorificate in agricultura.

Valorificarea pasarilor in fermele ecologice

In ceea ce privete ouatul gainilor, se considera ca dupa primul an de viata productivitatea scade cu 10%, asadar multi crescatori prefera sa inlocuiasca pasarile dupa aceasta data. Se respecta perioadele de pauza si e interzisa fortarea in vederea ouatului.

Durata luminii nu trebuie a depaseaca 16 ore, iar pasarile au dreptul la minim 8 ore neintrerupte de intuneric. Pasarile trebuie sa aiba la dispozitie trape de intrare/iesire, sistem de ventilatie si ferestre pentru lumina naturala.

Tot pentru a se evita cresterea intensiva, in fermele ecologice exista varste minime pentru sacrificare. Astfel, gainile nu se pot sacrifica mai devreme de varsta de 81 zile, claponii la 150 zile, ratele la 49 – 92 zile in functie de specie, 94 zile pentru bibilici si 140 zile pentru curcani si gaste.

Desi randamentul productiei in fermele de pasari, atat clasice cat si ecologice ete mare, e bine sa pui la punct un plan de afaceri detaliat, astfel incat sa estimezi investitia totala si profitul la care te astepti. Nu uita ca ai nevoie de o piata de desfacere, un sistem de abatorizare sau contract cu un abator, personal de ingrijire, contract cu un medic veterinar si exista o multime de alte cheltuieli “ascunse” pe care numai un intreprinzator le cunoaste in detaliu.