Unii sălăjeni merg duminica la biserică, în timp ce alții la furat. Un tânăr este cercetat pentru furt calificat

Duminica, unii sălăjeni merg la biserică, în timp ce alții jonglează cu infracțiunile mai ceva ca în „La Casa de Papel”. Un tânăr de 27 de ani a furat în repetate rânduri, iar polițiștii l-au reținut duminică pentru 24 de ore.

În 26 octombrie, o femeie din comuna Halmășd a sunat la poliție după ce persoane necunoscute au intrat în locuința sa și au furat un telefon mobil și suma de 300 de lei. Oamenii legii au efectuat cercetări, în urma cărora l-au identificat pe făptaș.

Mai mult, aceasta nu se află la prima abatere. În aceeași zi, tânărul a furat mai multe bunuri dintr-un magazin din localitate, în valoare totală de 28 de lei. De asemenea, în 19 octombrie, el a furat dintr-o altă locuință suma de 400 de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și furt calificat, în formă continuată, sub supravegherea procurorului de caz. Acesta a fost condus și predat reprezentanților Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Satu Mare.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.