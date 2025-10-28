Catedrala Mântuirii Neamului și fragmentarea societății

Duminica aceasta a fost marcată de sfințirea picturilor interioare ale Catedralei Mântuirii Neamului din București, un eveniment impunător la care au luat parte numeroase oficialități, printre care și demnitari sălăjeni. Ceremonia simbolizează valorificarea vieții spirituale a bisericii creştin-ortodoxe române, iar lăcașul poziționează România în mai multe recorduri.

Costurile pentru ridicarea bisericii, idee apărută de peste un secol, nu sunt mici, iar statul român a investit din bani publici aproape 200 de milioane de euro în perioada anilor 2016–2024, atât din bugetul de stat, cât și din fonduri publice ale administrațiilor publice locale.

Subiectul în sine a împărțit societatea în două. O parte dintre români privesc această biserică drept o construcție impunătoare și un simbol al credinței românești, în timp ce alții critică ctitorirea ei, având în vedere dimensiunile mari și sumele uriașe investite, într-o țară în care marii arși nu au unde să se trateze.

Biserica este un loc de închinare, de reculegere, de liniște, de comuniune între oameni, în care inima împăcată, bunătatea și simplitatea sunt printre singurele lucruri pe care fiecare credincios trebuie să le poarte în suflet. Frustrările la nivel social apar odată cu aceste discrepanțe uriașe din comunitate, de la aceste inaugurări megalomane, precum și sfințirea altarului în urmă cu câțiva ani, până la numeroasele deficiențe din întreaga țară, pentru care nu există bani. Practic, aceste investiții devin oarecum problematice atunci când cheltuielile ating niveluri disproporționale în raport cu alte nevoi sociale. Oricât de frumoase sunt bisericile românești, de importante pentru fiecare în parte, uneori genul acesta de inaugurări, în care sunt privilegiați mai-marii societății, nu dau bine. Aceasta este una dintre acele disproporții cu care, din păcate, societatea românească se confruntă.

Supărările apar nu doar din cauza volumului mare al bisericii, ci și din cauza acestei polarizări între cei puternici și oamenii obișnuiți. Cu atât mai mult, biserica este locul în care te bucuri de liniște și de pace, însă și pentru aceasta banii trebuie justificați transparent și echitabil față de toți contribuabilii, prin menționarea scopului, eficienței și multe alte aspecte.

Nu mare mi-e mirarea în fața acestor episoade de contradicții din societate, când clopotul poartă chipul Preafericitului. Practic, și cu siguranță nu mă înșel, cam încalcă o poruncă. Provin dintr-o familie de credincioși, cred, mă rog, însă România are o mare problemă la prioritizarea nevoilor sale.