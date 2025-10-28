Silvania Worsted Spinning, unul dintre cei mai importanți angajatori din județul Sălaj, privește cu încredere spre viitor, consolidându-și planurile de dezvoltare și accelerând procesul de recrutare în perspectiva anului 2026

În contextul unui interes european tot mai crescut pentru materiale naturale, sustenabile și performante, firul de lână revine în centrul atenției ca alegere preferată în industria textilă.

Firele produse la SWS ajung în toate colțurile lumii, fiind integrate în industria fashion, industria automotive, dar și în domenii specializate precum echipamentele militare ale armatelor NATO. Lâna este aleasă pentru durabilitatea, confortul și performanța termică superioară pe care o oferă în condiții extreme.

Reprezentanții companiei anunță că procesele de recrutare începute în această toamnă vor continua și în 2026, cu un focus pe postul de Operator Producție – esențial pentru susținerea ritmului crescut de activitate al fabricii.

Filatura din Șimleu Silvaniei, cunsocută și sub numele de SWS, face parte din grupul german Südwolle, unul dintre liderii mondiali în producția de fire din lână pieptănată.

În prezent, fabrica din Șimleu Silvaniei atinge o producție de peste 3 milioane de kilograme de fire anual, cu sprijinul unei echipe de aproximativ 290 de angajați.

Activitatea se desfășoară într-un mod de lucru organizat pe 3 schimburi, asigurându-se un flux continuu de producție.

Provocări și perspective pentru 2026

Într-un context economic tot mai dinamic și incert, SWS, asemenea altor angajatori, resimte presiunea provocărilor din piața muncii și impactul creșterii costurilor operaționale.

Cu toate acestea, compania întâmpină anul 2026 cu o strategie bine conturată, orientată spre eficientizarea proceselor, accelerarea digitalizării, integrarea soluțiilor de Inteligență Artificală și atragerea de noi talente – elemente esențiale pentru a susține ritmul crescut de dezvoltare și performanță.

Într-un peisaj industrial aflat în continuă schimbare, unde sustenabilitatea, inovația și grija față de oameni devin repere esențiale, Silvania Worsted Spinning își continuă parcursul pe baza unei fundații solide, privind cu încredere spre viitor.

Fiecare fir de lână produs și fiecare coleg care se alătură echipei înseamnă o contribuție reală nu doar la economia locală, ci și la menținerea unui standard global de calitate.

În perioada următoare, provocările devin ocazii de progres, iar angajamentele asumate azi conturează pașii siguri ai dezvoltării de mâine.