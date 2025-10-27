Din nou, rezultate remarcabile pentru tinerii tenismeni, dar problemele financiare continuă.

În weekend a avut loc la Câmpulung Memorialul „Gheorghe Pristavu”, o competiție internațională de tenis de masă la care au participat 233 de copii, din România, Italia și Republica Moldova. Micii tenismeni de la SCM și CSM Zalău au avut, din nou, rezultate remarcabile.
Rezultatele complete:
– SCM Zalău – fete
• Farcaș Sonia (U11) – locul 3 în proba pe echipe alături de Ceaușescu Rebeca (LPS Slatina) și sfertfinalistă la individual;
• Labo Antonia și Nagy Dora (U11) – sfertfinaliste în proba pe echipe și optimi de finală la individual;
• Mateuț Ariana (U13) – locul 5 în proba pe echipe alături de Boroica Maria (Dinamo București) și Hera Ayana (Voința Câmpulung).
– CSM Zalău – băieți
• David Mateuț (U9) – locul 2 în proba pe echipe alături de Labo Gherasim (CSM Zalău) și Popa Fineas (CSM Mediaș) și locul 3 la individual;
• Labo Gherasim (U9) – locul 2 în proba pe echipe;
• Soran Gabriel (U11) – sfertfinalist în proba pe echipe alături de Postolache Nichita (Dinamo București) și optimi de finală la individual.
Antrenorul Alexandru Labo face un apel la cei ce pot sprijini tenisul juvenil, orice contribuție, financiară sau materială, ajutând la condițiile optime pentru antrenamente și deplasări. Sportul de performanță nu se poate face cu intermitență, iar acum cluburile au foarte multe restricții financiare.
M. S.