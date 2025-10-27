CS Terra Kid Zalău duce România pe locul I, cucerind Trofeul European pe Națiuni

La cea de-a 36-a ediție a Campionatului European de Karate Tradițional, desfășurată la Kraljevo, în Serbia, Clubul Sportiv Terra Kid Zalău a contribuit decisiv la succesul echipei României, care s-a clasat pe locul I și a cucerit Trofeul European pe Națiuni. Cu un bilanț remarcabil — 3 medalii de aur, 1 medalie de argint și 3 de bronz — sportivii zălăuani au demonstrat încă o dată valoarea școlii românești de karate tradițional.

Datorită performanțelor obținute la toate categoriile de vârstă, doresc să felicit sportivii, antrenorii și suporterii delegației României. Un număr de 14 sportivi din cadrul Clubului Sportiv Terra Kid Zalău au făcut parte din lotul național, iar felicitările mele se îndreaptă către ei pentru efortul, dedicarea și spiritul de luptă de care au dat dovadă. Recunoștința mea se îndreaptă, de asemenea, către antrenorii clubului, părinții sportivilor, Consiliul Județean Sălaj și sponsorii care au sprijinit pregătirea și participarea la acest campionat european, precum și la competițiile din acest an.

Rezultatele sportivilor CS Terra Kid Zalău:

• Mihăilă Cristian, Ion Luca, Jalbă Vlad – aur la kata echipe masculin

• Paniță Nicoleta, Foaie Teodora, Gheorghiu Vanessa – bronz la kata echipe feminin

• Ciobănaș Dragoș, Chirică Luca – bronz la en-bu masculin

• Chirică Luca – argint la kumite echipe

• Popescu Alexia, Lajos Alexandra – aur la en-bu feminin

• Popescu Alexia, Lajos Alexandra, Duță Alice – locul 4 la kata echipe feminin

• Ștefan Ionica, Popescu Vlad, Duță Cristian – bronz la kata echipe

• Duță Cristian, Popescu Vlad – aur la en-bu masculin

Obiectivul principal al clubului este participarea constantă la competiții sportive, întrucât acestea contribuie la monitorizarea și dezvoltarea comportamentului fiecărui sportiv, canalizând energia în scopuri constructive, promovând spiritul de fair-play și educația prin sport. Astfel, se formează comportamente civilizate, atât în familie, cât și în școală sau club, oferind modele pozitive pentru societate.

Președinte A. C. S. Terra Kid Zalău – Clițan Remus