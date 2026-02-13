Cafeaua şi ceaiul, posibili aliaţi ai creierului

Consumul regulat de cafea sau ceai cu cofeină ar putea contribui, într-o anumită măsură, la menţinerea sănătăţii creierului şi la reducerea riscului de demenţă, potrivit unui amplu studiu realizat în Statele Unite şi publicat recent. Deşi rezultatele sunt considerate promiţătoare, cercetătorii subliniază că ele trebuie interpretate cu prudenţă şi nu înlocuiesc strategiile consacrate de prevenţie.

• Un studiu desfăşurat pe parcursul a patru decenii

Cercetarea, publicată în prestigioasa revistă JAMA, s-a bazat pe datele furnizate de aproximativ 132.000 de adulţi americani, urmăriţi pe parcursul a aproape 40 de ani. Participanţii au completat periodic chestionare privind obiceiurile lor de consum, inclusiv cantitatea de cafea şi ceai ingerată zilnic. Analiza a arătat că persoanele cu cel mai ridicat consum de cafea cu cofeină au avut un risc cu 18% mai scăzut de a dezvolta demenţă, comparativ cu cei care au raportat un consum minim sau inexistent.

• Mai puţine probleme de memorie la consumatorii de cafea

Pe lângă reducerea riscului de demenţă, cercetătorii au constatat şi o asociere între consumul de cafea şi o rată mai scăzută a problemelor de memorie sau de gândire autopercepute. Diferenţa a fost de aproape două puncte procentuale între persoanele cu cel mai mare şi cele cu cel mai mic consum de cafea. Rezultate similare au fost observate şi în cazul ceaiului cofeinizat, în timp ce băuturile decofeinizate nu au fost asociate cu beneficii comparabile, au precizat autorii studiului.

• Cofeina nu este un „remediu miraculos”

Cercetătorii avertizează însă că studiul nu demonstrează o relaţie de cauzalitate directă. „Deşi rezultatele sunt încurajatoare, ele nu dovedesc că cofeina este responsabilă în mod direct de protejarea creierului”, au subliniat autorii. Coordonatorul cercetării, Dr. Daniel Wang, de la Facultatea de Medicină a Universităţii Harvard, a precizat că efectul observat este relativ modest şi că există alte metode mult mai bine documentate pentru menţinerea funcţiei cognitive odată cu înaintarea în vârstă. Printre acestea se numără activitatea fizică regulată, o alimentaţie echilibrată şi un somn adecvat.

• Cantitatea optimă: nici prea mult, nici prea puţin

Cele mai pronunţate beneficii au fost observate la participanţii care consumau zilnic între două şi trei ceşti de cafea cofeinizată sau una până la două ceşti de ceai cu cofeină. În plus, consumatorii de cafea cofeinizată au obţinut rezultate mai bune la unele teste obiective de evaluare a funcţiei cognitive.

Studiul, finanţat de National Institutes of Health (NIH), sugerează că ingredientele bioactive din cafea şi ceai – precum cofeina şi polifenolii – ar putea reduce inflamaţia şi deteriorarea celulelor nervoase, contribuind astfel la protejarea creierului.

Un alt aspect important al cercetării îl reprezintă analiza predispoziţiei genetice. Potrivit lui Dr. Yu Zhang, coautor al studiului şi cercetător la Facultatea de Sănătate Publică T.H. Chan a Universităţii Harvard, efectele pozitive au fost similare atât în rândul persoanelor cu risc genetic crescut de demenţă, cât şi în cazul celor cu risc scăzut. „Aceasta sugerează că cafeaua sau cofeina ar putea fi la fel de benefice pentru ambele categorii”, a explicat cercetătorul. Autorii subliniază însă necesitatea unor studii suplimentare pentru a identifica mecanismele exacte care stau la baza acestor asocieri.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro