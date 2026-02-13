Skip to content
Cu inimile împietrite de durere anunțăm trecerea fulgerătoare la cele veșnice a dragei noastre mamă și bunică
NELI BLAJ
Priveghiul va avea loc în 14 februarie, ora 17, iar înmormântarea duminică, 15 februarie, ora 13, la Capela din Zalău.
Veșnică amintire. Dumnezeu să o aibe în paza Sa.
Fiica Monica, nepoții Christian și Naya
error: Conținut protejat!
One Thought to “Deces”
[…] să o aibe în paza Sa. Fiica Monica, nepoții Christian și Naya Articolul Deces apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]