Cu inimile împietrite de durere anunțăm trecerea fulgerătoare la cele veșnice a dragei noastre mamă și bunică

 

NELI BLAJ

Priveghiul va avea loc în 14 februarie, ora 17, iar înmormântarea duminică, 15 februarie, ora 13, la Capela din Zalău.

Veșnică amintire. Dumnezeu să o aibe în paza Sa.

Fiica Monica, nepoții Christian și Naya

