Opt sălăjeni au intrat la închisoare

La data de 11 februarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu cei din cadrul Poliției Orașului Jibou, ai Secției 3 Poliție Rurală Jibou și ai Secției 5 Poliție Rurală Hida, Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, și cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare opt mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, pentru perioade cuprinse între 4 ani și 3 luni și 5 ani și 8 luni, emise de magistrații Curții de Apel Cluj, precum și o sentință penală față de un tânăr de 19 ani, din orașul Jibou, față de care a fost dispusă măsura educativă privativă de libertate pe o perioadă de 1 an și 6 luni, în regim de detenție.

Cele nouă persoane au fost predate polițiștilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj, fiind escortați și introduși în Penitenciarul Satu Mare.

Aceștia au fost condamnați de magistrații Curții de Apel Cluj la pedepse privative de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod illegal, după cum urmează:

• Un bărbat de 45 de ani, din comuna Surduc – condamnat la pedeapsa de 4 ani și 6 luni de închisoare;

• Un bărbat de 61 de ani, din orașul Jibou – condamnat la pedeapsa de 4 ani și 8 luni de închisoare;

• Un bărbat de 33 de ani, din comuna Bălan – condamnat la pedeapsa de 5 ani de închisoare;

• Un tânăr de 23 de ani, din comuna Surduc – condamnat la pedeapsa de 4 ani și 3 luni de închisoare;

• Un tânăr de 21 de ani, din orașul Jibou – condamnat la pedeapsa de 5 ani de închisoare;

• Un tânăr de 23 de ani, din orașul Jibou – condamnat la pedeapsa de 5 ani de închisoare;

• Un bărbat de 40 de ani, din orașul Jibou – condamnat la pedeapsa de 5 ani și 8 luni de închisoare;

• Un bărbat de 37 de ani, din orașul Jibou – condamnat la pedeapsa de 4 ani și 10 luni de închisoare.

Din cercetările efectuate, a reieșit faptul că, la data de 5 februarie 2023, cele nouă persoane ar fi pătruns, fără drept, într-o locuință, din localitatea Doba, unde ar fi agresat fizic două persoane, iar ulterior ar fi constrâns o tânără, împreună cu copilul ei, să urce într-un autoturism.

M. S.