Ziua Mondială a Educației

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, doresc să transmit întreaga mea recunoștință cadrelor didactice din învățământul sălăjean pentru munca asiduă, pentru pasiunea și abnegația cu care modelează personalități, formează caractere și inspiră tinerii să-și urmeze visurile.
Educația este cea mai frumoasă cale spre viitor. Să prețuim și să sprijinim educația, pentru că ea cultivă cunoașterea, binele comun și respectul reciproc. Rolul ei rămâne fundamental în evoluția unei societăți echitabile.
La mulți ani cadrelor didactice! La mulți ani tuturor celor care cred în puterea educației!
inspector școlar general,
prof. GHEORGHE BANCEA