Grădiniță modernizată la Jibou

Prin proiectul finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu, clădirea Grădiniței cu Program Normal nr. 3 din Jibou a fost modernizată complet și adusă la standarde europene de eficiență energetică. Acoperiș nou, tâmplărie schimbată, fațade și planșee izolate, instalații termice, sanitare și electrice moderne, panouri fotovoltaice și finisaje interioare de calitate, toate aceste investiții au fost realizate în cadrul programului derulat de Primăria Jibou. „Valoarea investiției este de 2,7 milioane lei, din care peste 2,1 milioane lei finanțare nerambursabilă, pentru ca cei mici să se bucure de un mediu sigur, prietenos și eficient energetic”, a declarat primarul Dan Ghiurco.

