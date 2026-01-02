Ţara noastră, pe primul loc în Europa de Sud-Est la numărul de comenzi plasate prin Glovo

Numărul de comenzi de mâncare şi produse nealimentare plasate în acest an prin Glovo, platforma tech ce oferă servicii la cerere, poziţionează ţara noastră pe primul loc în Europa de Sud-Est în ceea ce priveşte cererea din aplicaţie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În 2025, pe baza comenzilor plasate la mii de parteneri din peste 60 de oraşe, românii au comandat mai mult şi mai des, iar obiceiurile de consum s-au diversificat, de la livrări de mâncare la cumpărături rapide din supermarketuri, cosmetice, flori şi produse pentru animale de companie, a mai relatat sursa citată.

Conform comunicatului de presă, în topul preferinţelor culinare ale cetăţenilor ţării noastre se află burgerii şi sandvişurile, urmaţi de pizza şi garnituri, în special cartofii prăjiţi. Clasamentul este completat de shaorma, un preparat foarte apreciat pe piaţa locală, a amintit sursa menţionată. La capitolul deserturi, a transmis comunicatul de presă, consumatorii au ales cel mai des clătitele, gogoşile şi îngheţata. Gusturile românilor s-au concentrat în jurul bucătăriilor clasice, americană şi italiană, a informat sursa amintită, însă preparatele orientale şi asiatice câştigă teren. Ambele au crescut cu minim 20% în acest an în preferinţele consumatorilor din ţara noastră, conform comunicatului de presă, semn că utilizatorii sunt tot mai deschişi către varietate şi gusturi noi.

Cele mai multe comenzi de la restaurante au fost plasate din Bucureşti, Constanţa, Cluj-Napoca, Braşov şi Iaşi, potrivit sursei menţionate, oraşe care au dominat constant topurile de cerere pe parcursul anului.

Ţara noastră s-a situat pe locul 3 la nivel global, din pieţele în care Glovo operează, în ceea ce priveşte comenzile de la supermarketuri şi magazine nealimentare, confirmând maturizarea rapidă a acestui segment pe piaţa locală, a subliniat sursa citată. Evoluţia vine în contextul schimbării comportamentelor de consum, utilizatorii căutând tot mai mult acces rapid nu doar la mâncare gătită, ci şi la produse proaspete, articole de uz casnic sau bunuri din magazine specializate, a transmis comunicatul de presă.

Astfel, cea mai mare evoluţie anul acesta a fost înregistrată pe categoria de magazine specializate în produse de îngrijire şi cosmetice, cererea fiind cu 50% mai mare faţă de anul trecut, potrivit comunicatului de presă. Principalele produse comandate anul acesta au fost din categoria parafarmacie şi produse de machiaj, a mai relatat comunicatul.

În ceea ce priveşte comenzile de la supermarketuri, apa, lactatele, pâinea, bananele şi verdeaţa pentru gătit s-au găsit cel mai frecvent în coşurile utilizatorilor, a informat sursa citată. De altfel, a mai prezentat comunicatul, cea mai mare comandă plasată pe Glovo în 2025 a venit din Constanţa şi a depăşit 33.000 de lei pentru cumpărături de la un supermarket.

Analiza comportamentului de comandă arată că intervalul 18:00 – 20:00 este cea mai activă perioadă a zilei, cu un vârf absolut la ora 19:00, a informat sursa menţionată.

În 2025, numărul comenzilor realizate de utilizatorii Glovo Prime, serviciul de abonament care oferă livrări gratuite şi promoţii exclusive, a concluzionat comunicatul de presă, a înregistrat o creştere de 24%, cu menţiunea că Bucureşti, Constanţa şi Cluj-Napoca au generat cele mai multe comenzi din acest segment.

