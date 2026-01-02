La Zalău, primul copil născut în 2026 este o fetiță

Adrian Lungu

La Spitalul Județean de Urgență din Zalău, primul nou-născut din 2026 este o fetiță cu greutatea de 3.680 de grame. La naștere, fetița a primit nota 8/9.

One Thought to “La Zalău, primul copil născut în 2026 este o fetiță”

  1. La Zalău, primul nou-născut din 2026 este o fetiță - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania
    2 ianuarie 2026 at 16:48

    […] cu greutatea de 3.680 de grame. La naștere, fetița a primit nota 8/9. Articolul La Zalău, primul nou-născut din 2026 este o fetiță apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

    Răspunde

Leave a Comment