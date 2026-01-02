La Spitalul Județean de Urgență din Zalău, primul nou-născut din 2026 este o fetiță cu greutatea de 3.680 de grame. La naștere, fetița a primit nota 8/9.
One Thought to “La Zalău, primul copil născut în 2026 este o fetiță”
