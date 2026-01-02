În ajun de Anul Nou, incendiu de proporții la Huta. Zeci de păsări au murit

Un incendiu de proporții a fost înregistrat miercuri în localitatea sălăjeană Huta. Flăcările au cuprins o gospodărie. La intervenție au fost alocate echipaje din cadrul Punctului de Lucru Sânmihaiu Almașului, Detașamentului Zalău si pompieri voluntari din cadrul SVSU Buciumi. Incendiul se manifesta la o casă de locuit și la o anexă, pe o suprafață de aproximativ 400 metri pătrați. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cauza incendiului a fost stabilită ca fiind un coş de fum amplasat ori neprotejat termic faţă de materiale combustibile. În urma incendiului au ars anexa în totalitate, acoperișul casei în proporție de 75%, bunuri si aparatură electrocasnică. De asemenea tavanul a trei încaperi a fost afectat, iar zeci de păsări au ars.

Imagine cu rol ilustrativ