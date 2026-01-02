Un incendiu de proporții a fost înregistrat miercuri în localitatea sălăjeană Huta. Flăcările au cuprins o gospodărie. La intervenție au fost alocate echipaje din cadrul Punctului de Lucru Sânmihaiu Almașului, Detașamentului Zalău si pompieri voluntari din cadrul SVSU Buciumi. Incendiul se manifesta la o casă de locuit și la o anexă, pe o suprafață de aproximativ 400 metri pătrați. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cauza incendiului a fost stabilită ca fiind un coş de fum amplasat ori neprotejat termic faţă de materiale combustibile. În urma incendiului au ars anexa în totalitate, acoperișul casei în proporție de 75%, bunuri si aparatură electrocasnică. De asemenea tavanul a trei încaperi a fost afectat, iar zeci de păsări au ars.
Imagine cu rol ilustrativ
One Thought to “În ajun de Anul Nou, incendiu de proporții la Huta. Zeci de păsări au murit”
[…] termic faţă de materiale combustibile. În urma incendiului au ars… Articolul În ajun de Anul Nou, incendiu de proporții la Huta. Zeci de păsări au murit apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]