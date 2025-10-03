# E fain pe strada Simion Bărnuțiu din Zalău. Ba se poate parca, ba nu se poate parca, ba e interdicție aproape de Casa Armatei, ba nu e. Nici Dumnezeu nu mai știe ce e acolo. Ce lipsesc? Locurile de parcare, normal.

# Ne plac popii care se plimbă în merțuri de ultimă generație. Dragi fii și fiice, grijiți-vă de bogăția spirituală, nu de cea trupească și automobilistică. De acestea ne ocupăm noi. Ce vreți? GLE, CL, S class? Exemple de smerenie, ce mai!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu