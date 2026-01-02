Cod portocaliu de vânt în Sălaj

În primele zile ale noului an sunt prevăzute intensificări ale vântului. Meteorologii au emis o avertizare meteorologică de Cod portocaliu de intensificări ale vântului pentru mai multe de județe, printre care și Sălajul.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea este valabilă începând de astăzi, 2 ianuarie, de la ora 10.30 și până sâmbătă, 3 ianuarie, la ora 10.

Vântul va prezenta intensificări în anumite zone ale județului, cu viteze cuprinse între 70 și 85 km/h, potrivit meteorologilor.