Viteza excesivă, o problemă des întâlnită de polițiștii sălăjeni în trafic

În doar trei zile, polițiștii sălăjeni au continuat seria de acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere în trafic, combaterea conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, dar și descurajarea vitezei excesive.

Cu atât mai mult, în vizorul autorităților au fost șoferii care încalcă prevederile privind depășirile neregulamentare, cauzelor ce conduc la producerea accidentelor rutiere, dar și fluidizarea traficului rutier.

În urma activităților din perioada 7-9 noiembrie, polițiștii rutieri au legitimat 604 de persoane, au verificat 559 de autoturisme, au efectuat 431 de testări în vederea depistării consumului de alcool, iar pentru abaterile constatate au aplicat 403 sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare de peste 122.600 de lei.

Viteza, o problemă constantă în județ

De asemenea, ca măsură complementară, au fost reținute 22 de permise de conducere și au fost retrase patru certificate de înmatriculare.

Din totalul sancțiunilor aplicate, 125 au fost pentru depășirea limitelor legale de viteză, 31 pentru nepurtarea centurii de siguranță, nouă pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului electric, iar alte șapte aplicate pentru folosirea telefonului mobil fără sistemul de tip „mâini libere”.

O altă sancțiune a fost acordată pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare, iar un alt șofer va plăti deoarece nu a respectat indicațiile polițiștilor rutieri și unul pentru oprirea sau staționarea vehiculului în loc nepermis.

De asemenea, un alt conducător auto a fost amendat pentru neacordarea priorității de trecere, iar un număr de 227 de sancțiuni au fost aplicate pentru comiterea unor alte abateri de la regimul circulației rutiere pe drumurile publice.

Acțiuni integrate timp de o săptămână

De asemenea, în perioada 3 – 9 noiembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au desfășurat acțiuni integrate pentru impunerea respectării regulilor de circulație de către pietoni, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicați aceștia, una dintre categoriile vulnerabile de participanți la trafic.

Astfel, în urma acestor acțiuni, polițiștii au aplicat 192 de sancțiuni contravenționale. Totodată, polițiștii au fost prezenți în zonele cu risc rutier ridicat, desfășurând 17 activități cu caracter preventiv-educativ, prin care participanții la trafic au fost informați cu privire la adoptarea unui comportament responsabil pe drumurile publice.

Polițiștii rutieri desfășoară permanent acțiuni în trafic, în vederea asigurării unui climat de siguranță pe șoselele din județ și pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.