Reacții din justiție în urma declarațiilor Oanei Gheorghiu, inclusiv din Sălaj. CSM, plângere penală împotriva ei

Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu au dat naștere unei situații delicate în vârful justiției din România, iar reacții au apărut zilele acestea și din Sălaj. Procurorul-șef al DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, a reacționat public la afirmațiile vicepremierului privind pensiile de serviciu ale magistraților, declarând că s-a simțit jignit și că astfel de mesaje afectează profesioniștii din sistemul judiciar care lucrează sub o presiune constantă și în condiții dificile. Ulterior, în data de 10 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis că a depus plângere penală împotriva ei.

Reacția procurorului sălăjean

Reacția procurorului vine după ce, în cadrul unei emisiuni difuzate sâmbătă, 8 noiembrie, la postul de televiziune Digi24, Oana Gheorghiu a afirmat că România nu își mai poate permite actualul sistem al pensiilor speciale, pe care l-a descris ca fiind „un fel de Caritas”. Cu atât mai mult, aceasta a menționat că privilegiile acordate unor categorii profesionale sunt plătite „din banii copiilor și bolnavilor”.

Într-o postare pe Facebook, Bubuiug a relatat că a revenit acasă după 27 de ore de muncă neîntreruptă, fără ca orele suplimentare să fie remunerate. Mai mult, șeful DIICOT Sălaj a relatat că ziua respectivă a fost dedicată coordonării unei acțiuni de prindere în flagrant a unui traficant de droguri din Maramureș, care vindea droguri în Zalău.

„Vineri dimineață (07.11.2025) am început ziua de muncă cu pasiune, aşa cum fac mereu, de 20 de ani încoace (de când practic această profesie frumoasă). Urma să prindem în flagrant un potenţial „traficant de droguri” din Maramureş care venea să vândă astfel de substanţe în Zalău şi în alte localităţi din Sălaj, de regulă vinerea şi sâmbăta seara („când autorităţile nu ar fi la post” la fel ca în zilele lucrătoare ale săptămânii). Pe parcursul zilei de vineri am pregătit documentele necesare unei astfel de acţiuni, după care, împreună cu echipa de poliţişti de la „Crimă Organizată”(profesionişti dedicaţi), ne-am deplasat în teren, pentru a prinde potenţialul traficant. (…) După aproximativ 27 de ore de muncă (fără plata orelor suplimentare sau alte beneficii) am ajuns acasă şi m-am pus la odihnă. Când m-am trezit, urmărind ştirile în mediul online, am aflat cu stupoare că, de fapt, pensia mea va fi plătită din banii copiilor şi bolnavilor… şi eu care credeam că am luptat toată cariera împotriva răufăcătorilor pentru protecţia acestor persoane.”

Plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu

Declarațiile vicepremierului au provocat reacții puternice și din partea altor reprezentanți ai sistemului judiciar românesc. Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a acuzat-o pe Oana Gheorghiu de „instigare la ură de clasă în formă pură”, avertizând că asemenea afirmații riscă să submineze încrederea publicului în justiție și să afecteze independența acesteia.

Ulterior, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat luni că a depus plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând-o că „a încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”.

