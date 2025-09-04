Val de caniculă în Sălaj

Deși am pășit în primele zile de toamnă, vremea continuă să fie una demnă de vară în Sălaj. Meteorologii transmit că sălăjenii vor avea de temperaturi ridicate în aceste zile. Județul se află sub avertizare de cod galben de caniculă începând de joi, iar temperaturile maxime vor putea ajunge chiar și la 36 de grade Celsius, după cum transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Abia în seara de vineri, sălăjenii vor resimți o ușoară răcorire. Mai mult, în această perioadă, indicele de temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar cu atât mai mult, va fi resimțit și disconfort termic.