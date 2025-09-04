Caz de infecție cu virusul West Nile înregistrat în Sălaj

Din păcate, Sălajul se află pe lista județelor unde în vara acestui an au fost confirmate cazuri de infecție cu virusul West Nile. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, în ultimele trei luni, la nivel național au fost raportate cazuri de infectare cu virusul West Nile în București, Dolj, Galați, Prahova, Sălaj și Vrancea. Specialiștii recomandă populației să ia măsuri pentru evitarea mușcăturilor de țânțari, precum purtarea de haine cu mâneci și pantaloni lungi, folosirea substanțelor de combatere, instalarea plaselor de protecție la ferestre, precum și eliminarea apelor stătătoare și a gunoiului menajer din gospodării pentru reducerea riscului de infecție.

