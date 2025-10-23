Pacienții Spitalului Județean de Urgență Zalău pot afla online rezultatele analizelor

Pas important spre digitalizarea serviciilor medicale în Sălaj, pentru confortul, siguranța și timpul pacienților. Consiliul Județean Sălaj informează că pacienții Spitalului Județean de Urgență din Zalău își pot accesa și descărca rezultatele analizelor medicale direct de pe site-ul unității spitalicești. Accesați https://spitalzalau.ro/autentificare/. După crearea unui cont nou/autentificare cu user și parolă, puteți vizualiza și descărca rezultatele analizelor în format PDF, precum și accesa istoricul medical din Dosarul Electronic de Sănătate. Rezultatele analizelor medicale pot fi descărcate numai la solicitarea expresă făcută la fișierul Laboratorului, în ziua recoltării probelor. În perioada următoare, platforma online a SJU Zalău va fi extinsă, astfel încât să poată fi accesate și descărcate și rezultatele investigațiilor de radiologie și imagistică medicală.