# Se vorbește prin târg că sunt câțiva sălăjeni care și-au cumpărat șalupe de mii de euro și au urmat cursuri pentru a învăța să le cârmuiască pe frumosul lac Vârșolț. Baiul e că lacul nu va deveni unul de agrement, ci rămâne sursă secundară de alimentare cu apă potabilă. Prin urmare, adio șalupe pe Vârșolț.

# S-au cules strugurii, a curs mustul, iar acum bolborosește tulburelul. Atenție cum conduceți, pe drumurile sătești e plin de amețiți. Noroc și la mai mare!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu