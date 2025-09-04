Doi traficanți de droguri din Sălaj au ajuns la închisoare

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare două mandate de arestare în data de 3 septembrie. Vizați de autorități au fost doi tineri sălăjeni din Crișeni și Zalău, cu vârstele de 23 și 28 de ani.

Pe numele primului, Tribunalul Cluj a emis un mandat de executare a pedepsei cu executare pentru o perioadă de patru ani și trei luni, pentru trafic de droguri de mare risc. Mai mult, celălalt tânăr a fost condamnat de Tribunalul Sălaj la trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de risc și de mare risc.

Ambii tineri au fost predați polițiștilor din cadrul Centrului de Reținerea și Arestare Preventivă, iar mai apoi au fost transferați la Penitenciarul Satu Mare pentru a-și ispăși pedepsele.