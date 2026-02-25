Zălăuan prins cu substanțe bănuite că sunt droguri

Azi dimineață, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj a observat într-o parcare din municipiului Zalău un autoturism staționat, în interiorul căruia se afla un bărbat ce manifesta un comportament suspect. Jandarmii au procedat la legitimarea persoanei și la efectuarea unui control al mașinii. În urma verificărilor, în cotiera mașinii a fost descoperit un telefon mobil pe suprafața căruia se aflau trei linii cu o substanță albă susceptibilă a avea efecte psihoactive, precum și o bancnotă de 1 leu rulată. Bărbatul în vârstă de 30 de ani, cu domiciliul în Zalău, a fost condus la sediul unității pentru întocmirea actelor de constatare. Bunurile identificate au fost ridicate și urmează să fie înaintate instituțiilor și competente, pentru continuarea cercetărilor.

