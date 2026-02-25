Zălăuan prins cu substanțe bănuite că sunt droguri

Adrian Lungu

Azi dimineață, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj a observat într-o parcare din municipiului Zalău un autoturism staționat, în interiorul căruia se afla un bărbat ce manifesta un comportament suspect. Jandarmii au procedat la legitimarea persoanei  și la efectuarea unui control al mașinii. În urma verificărilor, în cotiera mașinii a fost descoperit un telefon mobil pe suprafața căruia se aflau trei linii cu o substanță albă susceptibilă a avea efecte psihoactive, precum  și o bancnotă de 1 leu rulată. Bărbatul   în   vârstă   de   30   de   ani,   cu   domiciliul   în Zalău,   a  fost  condus   la   sediul   unității  pentru   întocmirea   actelor   de constatare. Bunurile identificate au fost ridicate  și urmează să fie înaintate instituțiilor și competente, pentru continuarea cercetărilor.

