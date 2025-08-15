Avertismente pentru prevenirea incidentelor în minivacanță

Minivacanța prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului reprezintă un moment de bucurie și relaxare, ce trebuie petrecut în liniște și fără incidente neplăcute. Pompierii îndeamnă sălăjenii să țină cont de câteva măsuri simple, fie că se află la biserică, în natură sau la scăldat.

În lăcașurile de cult, pompierii recomandă folosirea cu atenție a lumânărilor și păstrarea acestora la distanță de haine, păr, mobilier sau alte obiecte inflamabile. În situații de urgență, cetățenii sunt sfătuiți să ajute la evacuarea vârstnicilor, copiilor și persoanelor cu dizabilități și să-și păstreze calmul. De asemenea, șoferii trebuie să-și parcheze mașinile fără să blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenție.

În natură, focul sau grătarul trebuie aprinse doar în spații special amenajate și niciodată în condiții de vânt puternic. Resturile de țigări nu trebuie aruncate la întâmplare, deoarece pot aprinde vegetația uscată. Sălăjenii sunt sfătuiți să acorde o atenție permanentă focului, iar la plecare, jarul trebuie stins complet și cenușa acoperită cu pământ.

La scăldat, pompierii recomandă înotul doar în locuri special amenajate, cu respectarea avertizărilor. Săriturile în apă de pe poduri, platforme ori construcții improvizate sunt interzise. Mai mult, cei care nu știu să înoate trebuie supravegheați, iar scăldatul în urma consumului de alcool trebuie evitat. De asemenea, nu este recomandată îmbăierea noaptea sau imediat după expunerea îndelungată la soare, iar zonele în care se remarcă curenți puternici, maluri abrupte, nămol sau obstacole subacvatice trebuie evitate.