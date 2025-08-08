Numeroși artiști își vor expune creațiile la vernisajul expoziției „O grădină. Mai multe viziuni artistice”

Vernisajul expoziției „O grădină. Mai multe viziuni artistice” va avea loc în 10 august, începând cu ora 20, la „Curtea Artiștilor” din Zalău. Evenimentul este susținut de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice Jibou și Primăria orașului Jibou.

O mulțime de artiști își vor expune creațiile: Cornel Ailincăi, Crinela Antonescu, Ioana Antoniu, Teodora Chinschi, Costel Chițimuș, Valentin Codoiu, Irina Florescu, Dorel Găină, Florin Gherasim, Mihaela Gorcea, Kancsura István, Flavius Lucăcel, Ioan De Moisa, Mircea Moldovan, Lucian Muntean, Ioan Augustin Pop, Nicolae Suciu, Ottó Szatmári, Mariana Șerban, Radu Șerban, Gil Turculeț și Robert Vraciu.

Expoziția reunește o selecție de lucrări realizate în cadrul celor 13 ediții ale Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină”. Acesta este un proiect artistic ce are loc an de an în decorul viu și simbolic al Grădinii Botanice „Vasile Fati” din Jibou.

Viziuni personale ale artiștilor

Fiecare artist a propus o viziune personală, influențată de temele edițiilor, de la „Grădina din vis” la „Misterele Grădinii”, conturând împreună o grădină imaginară cu multiple straturi, sensibilități și interpretări. Această selecție reprezintă o invitație la redescoperire, de la o grădină a culorilor, a formelor și până la cea a sensurilor, văzută prin ochii celor care au traversat-o cu gândul și cu sufletul, lăsându-și amprenta personală pe suprafața pânzelor.

Lucrările expuse fac parte din colecțiile celor trei instituții partenere care au susținut constant desfășurarea simpozionului, respectiv Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice din Jibou și Primăria orașului Jibou.

Expoziția reprezintă o extensie a Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină”, al cărui obiectiv promovarea, în țară și peste hotare, a creațiilor realizate de către artiștii participanți la taberele de creație desfășurate în cadrul edițiilor simpozionului. Proiectul expozițional are loc sub coordonarea lui Radu Șerban și este implementat cu sprijinul Asociației Culturale Continuum.