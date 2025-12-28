Dezastru ecologic în Marea Neagră în urma bombardamentelor de la Odesa

Atacurile aeriene ruse asupra portului Odesa, din sudul Ucrainei, au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, aducând efecte negative asupra vieţii marine, potrivit AFP.
Odesa, un important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război, autorităţile ucrainene denunţând atacurile ca fiind o încercare de a distruge infrastructura maritimă a ţării, de care depind în mare măsură exporturile agricole, conform AFP.
„Cauza este atacul masiv al inamicului asupra infrastructurii portuare, care a deteriorat rezervoarele de ulei de floarea-soarelui, provocând scurgeri”, a explicat guvernatorul Oleg Kiper într-un comunicat, a relatat sursa citată.
Vladislav Balinski, expert în ecologie marină, a descris, după informaţiile transmise de AFP, incidentul drept „un dezastru ecologic”.
